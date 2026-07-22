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17:19, 22 июля 2026 (обновлено: 17:36, 22 июля 2026)Экономика

Постсоветская страна собралась снизить зависимость от России с помощью Китая

Киргизия договорилась с Китаем о строительстве НПЗ из-за проблем с поставками из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Власти Киргизии договорились о строительстве на юге страны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для увеличения собственного производства топлива и снижения зависимости от импорта на фоне сокращения поставок из России. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение подписано с киргизско-китайской компанией Central Asian Energy. Она и профинансирует проект стоимостью 25 миллионов долларов. Предприятие будет выпускать бензин и дизельное топливо по экологическим стандартам К5 и К6, то есть подходящее для двигателей класса «Евро-5» и «Евро-6».

Первый этап строительства планируется завершить уже осенью текущего года. В настоящее время постсоветская республика получает из России 90 процентов бензина.

В конце июня Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщила о нехватке бензина Аи-95 и Аи-98 из-за проблем с поставками из России. В Бишкеке уже договорились о покупке дополнительных партий топлива из Китая и Белоруссии, а также достигли соглашения с Узбекистаном о переработке части собственного сырья на его НПЗ и отправке готовой продукции обратно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию отметил, что Россия больше не может поставлять традиционным клиентам столько нефтепродуктов, сколько прежде, из-за повреждений НПЗ.

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