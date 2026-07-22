Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 22 июля 2026Россия

Подростки притворились продавцами магазина и обманом нажились на покупателях

В Петербурге подростки притворились продавцами магазина и принимали оплату от покупателей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге подростки пришли в один из секонд-хендов города, представились для покупателей продавцами магазина и стали сами принимать оплату. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в секонд-хенде на Лермонтовском проспекте. По сведениям портала, молодые люди отключили кассу, представились работниками и стали просить покупателей оплачивать товары наличными или переводом на карту.

«Одно дело — ты просто воруешь вещи и устраиваешь беспорядок. Другое, когда ты обманываешь людей и занимаешься мошенническими действиями», — поделилась владелица магазина, которая в итоге узнала об афере подростков.

Кроме того, мошенники еще и украли из этого магазина более 20 вещей. Подростков поймали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Известно, что за последний месяц данный секонд-хенд обворовывали дважды.

Также ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка за поджог на станции Шувалово-Парголово. Юноша действовал по указанию неизвестного куратора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    Дроны предложили использовать для повышения урожая
    Россиянин пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже и попал на видео
    Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки
    Эффективность российского 6Б45 оценили
    Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ
    В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей
    Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»
    Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана
    Экономист назвал самый выгодный способ сохранить деньги в 2026 году
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok