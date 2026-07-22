Подростки притворились продавцами магазина и обманом нажились на покупателях

В Петербурге подростки притворились продавцами магазина и принимали оплату от покупателей

В Санкт-Петербурге подростки пришли в один из секонд-хендов города, представились для покупателей продавцами магазина и стали сами принимать оплату. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в секонд-хенде на Лермонтовском проспекте. По сведениям портала, молодые люди отключили кассу, представились работниками и стали просить покупателей оплачивать товары наличными или переводом на карту.

«Одно дело — ты просто воруешь вещи и устраиваешь беспорядок. Другое, когда ты обманываешь людей и занимаешься мошенническими действиями», — поделилась владелица магазина, которая в итоге узнала об афере подростков.

Кроме того, мошенники еще и украли из этого магазина более 20 вещей. Подростков поймали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Известно, что за последний месяц данный секонд-хенд обворовывали дважды.

Также ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка за поджог на станции Шувалово-Парголово. Юноша действовал по указанию неизвестного куратора.