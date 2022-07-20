Путин предупредил о возможности сокращения прокачки газа по «Северному потоку»

Путин заявил, что без новой турбины прокачку газа по «Северному потоку» придется сократить

Российский президент Владимир Путин предупредил, что в том случае, если Москва не получит турбину для «Северного потока», то, нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое, сообщает ТАСС.

Глава государства посетовал на то, что в конце месяца еще одну машину должны были направить выполнять ремонтные работы, однако это не представляется возможным, поскольку неоткуда взять отремонтированную. Помимо этого еще одна машина вышла из строя, заявил он.

Также Путин указал на то, что в настоящее время обе турбины работают, ежедневно перекачивая примерно 60 миллионов кубометров газа. Однако, добавил он, если не придет новая труба, то в итоге будет работать всего одна, перекачивая по 30 миллионов кубометров в сутки.

«Там работают пять газоперекачивающих станций компании Siemens. Одна в ремонте, одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо нее должна была поступить с завода Siemens в Канаде отремонтированная. Вот она оказалась под санкциями в Канаде. Одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала другая станция», — отметил российский лидер.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует сократить потребление природного газа на 15 процентов из-за опасений, что Россия может остановить поставки.