ЕС сократит потребление газа из-за опасений остановки поставок из России

Bloomberg: ЕС сократит потребление газа на 15% из-за опасений остановки поставок из России

Европейский союз (ЕС) планирует сократить потребление природного газа на 15 процентов из-за опасений, что Россия может остановить поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

«Европейский союз намерен предложить странам-членам добровольно сократить использование природного газа на 15 процентов, начиная со следующего месяца, из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива», — заявили источники.

Данную цель планируют включить в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Европейская комиссия (ЕК) должна представить 20 июля, чтобы справиться с потенциальной полной остановкой поставок газа Россией. Несколько дипломатов заявили агентству, что данная мера также наделит комиссию правом объявлять общесоюзную тревогу в случае, если появится значительный риск серьезной нехватки предложения или же резкого скачка спроса.

Ранее стало известно, что Россия должна возобновить поставки газа по «Северному потоку» в Европу соответствии с расписанием обслуживания 21 июля. Отмечается, что приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней.