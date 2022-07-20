Путин предложил запустить «Северный поток-2»

Президент РФ Путин призвал запустить «Северный поток-2» для роста поставок газа в Европу

По итогам рабочего визита в Иран президент России Владимир Путин предложил запустить российский газопровод «Северный поток-2», чтобы разрешить энергетический кризис в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Готовый маршрут

Путин напомнил, что маршрут «Северный поток-2» является готовым и призвал его запустить для роста поставок газа в Европу.

Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это «Северный поток-2». Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы Владимир Путин президент России

Глава государства рассказал, что полтора-два месяца назад он обсуждал ситуацию с газопроводом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин отметил, что «Газпром» «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать», поскольку они «не могут бесконечно висеть». На это Шольц ответил, что есть вопросы «поважнее» и на данный момент заниматься этим «не к месту». В таком случае половину объема газа направят на внутреннее потребление.

«Северный поток-1»

Путин также заявил, что если Москва не получит турбину для «Северного потока», то, нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое. Сейчас работают обе турбины.

30 миллионов кубометров газе в сутки будет поставлять «Северный поток» без новой турбины

«Там работают пять газоперекачивающих станций компании Siemens. Одна в ремонте, одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо нее должна была поступить с завода Siemens в Канаде отремонтированная. Вот она оказалась под санкциями в Канаде. Одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала другая станция», — объяснил глава государства.

Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу соответствии с расписанием обслуживания 21 июля, сообщило Reuters. Приостановка являлась плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам источника агентства, объемы поставок газа вернутся к уровню, зафиксированному до 11 июля.

Ограничения на российскую нефть

Российский лидер также раскрыл последствия ограничения на закупку российской нефти и предупредил, что они приведут к росту цен на топливо. Подобные идеи он назвал «завиральными».

«Цены на нефть взлетят до небес», — предположил Путин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз намерен сократить потребление природного газа на 15 процентов из-за опасений, что Россия остановит поставки. Принять подобную меру организация предложит своим странам-участникам на добровольной основе уже со следующего месяца.

Ошибки Европы

Российский президент также объяснил энергетическую ошибку Европы. Он назвал неверным пренебрежение к традиционным источникам энергии и отданное предпочтение альтернативным. «Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — подчеркнул он.

При чем здесь «Газпром»? Ну при чем здесь «Газпром»? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. «Газпром» готов качать столько, сколько нужно, они же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами Владимир Путин президент России

Кроме того, Путин рассказал о «граблях» Запада в поставках газа и нефти. Он напомнил, что Европы обвиняет «Газпром» в энергокризисе, хотя сама ввела санкции против Москвы.

Глава государства также рассказал, что Киев внезапно закрыл один из двух маршрутов поставок российского газа в Европу. Это решение объяснили тем, что газоперекачивающая станция располагается не под ее контролем, а на территории ЛНР. «Все там нормально функционировало, никто не мешал. Закрыли просто по политическим соображениям», — отметил Путин.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).