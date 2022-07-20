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Путин объяснил энергетическую ошибку Европы

Президент РФ Путин назвал ошибкой пренебрежение Европы к традиционным источникам энергии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объяснил энергетическую ошибку Европы и назвал таковой пренебрежение к традиционным источникам энергии и сделанную ставку на альтернативные. Его слова приводит РИА Новости.

«Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — указал российский лидер.

Таким образом он ответил на вопрос в рамках пресс-конференции по итогам визита в Иран, справедливы ли обвинения России в энергетическом кризисе.

Ранее Путин заявил, что инициативы ограничить покупку нефти у Москвы приведут к ситуации, аналогичной с газом. По его словам, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес.

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Марина Совина
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