Путин раскрыл последствия ограничения на покупку российской нефти

Президент Путин предупредил о росте цен из-за планов Запада ограничить закупку нефти РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Запада ограничить покупку нефти у Москвы приведут к ситуации, аналогичной с газом. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер раскрыл последствия ограничения на закупку российской нефти и предупредил, что они приведут к росту цен на топливо.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — спрогнозировал глава государства.

Ранее Путин призвал США перестать вывозить нефть из Сирии. «...Американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — подчеркнул он.