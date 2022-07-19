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Путин призвал США перестать вывозить нефть из Сирии

Президент России Путин призвал США перестать вывозить нефть из Сирии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что США следует прекратить вывозить нефть из Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть у нас [России, Турции и Ирана] и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — призвал глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль Сирии. Ситуацию на северо-востоке страны он назвал «непростой».

19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Встреча в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию стала первой с начала пандемии COVID-19.

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Марина Совина
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