Путин призвал вернуть Заевфратье под контроль Сирии

Президент РФ Путин призвал вернуть Заевфратье под контроль законного правительства Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что Заевфратье необходимо вернуть под контроль Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

На трехсторонней встрече в Тегеране с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси Путин обсудил «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии — в Заевфратье». В этом регионе при поддержке некоторых стран осуществляются попытки нарушить суверенитет республики и «закрепить незаконное иностранное военное присутствие».

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии», — призвал он.

Ранее Путин заявил об уважении к суверенитету Сирии. По его словам, Москва поддерживает принципы независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Встреча стала первой в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии COVID-19.