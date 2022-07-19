Путин призвал вернуть Заевфратье под контроль Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что Заевфратье необходимо вернуть под контроль Сирии. Его слова приводит РИА Новости.
На трехсторонней встрече в Тегеране с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси Путин обсудил «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии — в Заевфратье». В этом регионе при поддержке некоторых стран осуществляются попытки нарушить суверенитет республики и «закрепить незаконное иностранное военное присутствие».
«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии», — призвал он.
Ранее Путин заявил об уважении к суверенитету Сирии. По его словам, Москва поддерживает принципы независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.
19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Встреча стала первой в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии COVID-19.