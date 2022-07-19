Путин заявил об уважении к суверенитету Сирии

Президент Путин заявил о стремлении России к полной нормализации обстановки в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении Москвы придерживаться принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

На трехсторонней встрече в Тегеране с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси Путин заявил, что астанинской тройке следует играть ключевую роль в работе, направленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление прочного мира и гражданского согласия.

«При этом Россия исходит из твердой приверженности к основополагающим принципам: безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что поддерживает проект заявления, подготовленный по итогам встречи. В документе указаны приоритетные направления взаимодействия в трехстороннем формате.

Ранее в Тегеране начались трехсторонние переговоры Путина с президентами Турции и Ирана. Ожидается, что по итогам встречи главы государств сделают совместное заявление.