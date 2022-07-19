Переговоры Путина с Эрдоганом и Раиси начались в Тегеране

В Тегеране начались трехсторонние переговоры Путина с президентами Турции и Ирана

В Тегеране начались трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры в иранской столице — первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса. Саммит проходит в международном конгресс-центре в Тегеране. Как ожидается, по итогам встречи будет сделано совместное заявление.

Ранее в здании аппарата президента Исламской Республики прошла двусторонняя встреча Путина и Раиси. Это уже третья встреча политиков в этом году. Кроме того, они дважды разговаривали по телефону. Российском лидеру предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» (России, Ирана и Турции) в рамках астанинского формата.