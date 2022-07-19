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Путин и Раиси встретились в Тегеране

Началась встреча президентов России и Ирана Путина и Раиси в Тегеране
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Беседа проходит в здании аппарата президента Исламской Республики. Это уже третья встреча политика в этом году, кроме того, они дважды разговаривали по телефону.

Ранее Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования в Иране. Ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» (России, Ирана и Турции) в рамках астанинского формата.

Кроме того, президент встретится с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств.

Российский президент вернется в Москву в ночь на 20 июля.

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Елизавета Наумова
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