Путин и Раиси встретились в Тегеране

Началась встреча президентов России и Ирана Путина и Раиси в Тегеране

В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Беседа проходит в здании аппарата президента Исламской Республики. Это уже третья встреча политика в этом году, кроме того, они дважды разговаривали по телефону.

Ранее Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования в Иране. Ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» (России, Ирана и Турции) в рамках астанинского формата.

Кроме того, президент встретится с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств.

Российский президент вернется в Москву в ночь на 20 июля.