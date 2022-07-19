Президент России Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования в Иране

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу стран-гарантов сирийского урегулирования в Иране. Об этом сообщает ТАСС.

Российскому лидеру предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» (РФ, Ирана и Турции) в рамках астанинского формата. Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств.

Ранее стало известно о встрече в Иране Эрдогана с Путиным. Главы государств обсудят международные темы, в частности, разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из портов Украины. С Раиси российский лидер будет говорить на тему ядерной сделки.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. Российский президент вернется в Москву в ночь на 20 июля.