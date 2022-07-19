Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стали известны детали визита Путина в Иран

Путин обсудит с Эрдоганом в Иране ситуацию с вывозом зерна из украинских портов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

У президента России Владимира Путина во вторник, 19 июля, запланирована программа в Иране, где он встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О деталях поездки стало известно РИА Новости.

С Эрдоганом Путин обсудит международные темы. В частности, разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из портов Украины. С Раиси глава государства будет говорить на тему ядерной сделки.

В Тегеране также пройдут переговоры в Астанинском формате по Сирии. В ходе трехсторонних переговоров главы государств обсудят меры по ликвидации очага терроризма в республике и вопросы гуманитарной помощи. По итогам встречи планируется заявление Путина, Раиси и Эрдогана.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. Российский президент вернется в Москву из Тегерана только в ночь на 20 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Собака сбежала от хозяев, приняла участие в выставке и вернулась
На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов
В России выросла доля положительных тестов на COVID-19 в частных лабораториях
Доказана связь между болезнью Альцгеймера и проблемами с ЖКТ
Практикующий психолог посоветовала перестать жалеть себя
Бывший совладелец сгоревшего в Казани ТЦ объявлен в розыск
Володин обвинил Евросоюз в ненависти к собственным гражданам
Стали известны детали нового бюджетного правила
В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.