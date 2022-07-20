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Путин рассказал о «граблях» Запада в поставках газа и нефти

Президент России Путин: Запад обвиняет «Газпром» в энергокризисе, хотя сам ввел санкции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Запад обвиняет «Газпром» в энергетическом кризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, заявил российский президент Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, компания готова качать столько голубого топлива, сколько нужно. «При чем здесь "Газпром"? Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции», — возмутился Путин.

Как уточнил политик, западные государства делают типичные ошибки. «"Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», — рассказал он.

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Марина Совина
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