Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейские энергокомпании задолжали сотни миллиардов долларов

Bloomberg: долг энергокомпаний Европы достиг 1,7 триллиона долларов

Фото: Nathan Laine / Getty Images

Европейские энергетические и коммунальные компании на фоне роста стоимости нефти и газа накопили задолженность на сумму в сотни миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Общая сумма, растущая с начала пандемии, в 2022 году достигла 1,7 триллиона долларов, что более чем на 50 процентов больше уровня до 2020 года. За первое полугодие текущего года компании привлекли 45 миллиардов евро за счет облигаций и 72 миллиарда — за счет кредитования.

В Германии на фоне газового кризиса концерн Uniper попросил поддержки для стабилизации бизнеса у правительства, о чем сообщила финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.

В Fortum отметили, что Uniper имеет право на помощь властей в связи с новыми правилами, а так как компания является крупнейшим в стране импортером газа, то она больше остальных пострадала от снижения поставок из России и находится под финансовым давлением. По оценкам аналитиков, компания теряет до 30 миллионов евро в день.

«Газпром» снизил объемы прокачки с середины июня, ссылаясь на технические проблемы: отсутствие возможности вернуть из ремонта необходимое оборудование, из-за санкций застрявшее в Канаде. По данным СМИ, нужная турбина уже находится на пути в Европу. Однако в ФРГ считают, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку» полностью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео
Названы новые возможные промышленные центры мира
В российском регионе потерпел крушение вертолет
ЛНР сформировала администрации во всех взятых под контроль городах и районах
В ДНР назвали сроки освобождения Донбасса
Sony завершила сделку по приобретению разработчика Halo и Destiny
Российская пенсионерка показала на видео убийство бизнесмена из-за квартиры
Политолог высказался о «голубе мира» среди кандидатов на пост премьера Британии
Бывшего вице-мэра российского города осудили условно за присвоение денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.