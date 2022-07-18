Европейские энергокомпании задолжали сотни миллиардов долларов

Bloomberg: долг энергокомпаний Европы достиг 1,7 триллиона долларов

Европейские энергетические и коммунальные компании на фоне роста стоимости нефти и газа накопили задолженность на сумму в сотни миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Общая сумма, растущая с начала пандемии, в 2022 году достигла 1,7 триллиона долларов, что более чем на 50 процентов больше уровня до 2020 года. За первое полугодие текущего года компании привлекли 45 миллиардов евро за счет облигаций и 72 миллиарда — за счет кредитования.

В Германии на фоне газового кризиса концерн Uniper попросил поддержки для стабилизации бизнеса у правительства, о чем сообщила финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.

В Fortum отметили, что Uniper имеет право на помощь властей в связи с новыми правилами, а так как компания является крупнейшим в стране импортером газа, то она больше остальных пострадала от снижения поставок из России и находится под финансовым давлением. По оценкам аналитиков, компания теряет до 30 миллионов евро в день.

«Газпром» снизил объемы прокачки с середины июня, ссылаясь на технические проблемы: отсутствие возможности вернуть из ремонта необходимое оборудование, из-за санкций застрявшее в Канаде. По данным СМИ, нужная турбина уже находится на пути в Европу. Однако в ФРГ считают, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку» полностью.