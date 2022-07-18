Россию заподозрили в планах сократить поставки по «Северному потоку»

Bild: Германия считает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»

Правительство Германии подозревает, что Россия сократит поставки газа по «Северному потоку». Об этом пишет Bild.

По информации издания, глава государственной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций. На ней он объяснил, что федеральные власти считают, что Россия после завершения ремонта трубопровода не возобновит прокачку газа в полном объеме.

До 21 июля «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что отремонтированная турбина «Северного потока» отправлена из Канады в Германию. Груз решили доставить самолетом, чтобы ускорить доставку. После этого еще пять-семь дней машина будет ехать до России, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

«Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 до 67 миллионов кубометров из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находилась на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии.