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Россию заподозрили в планах сократить поставки по «Северному потоку»

Bild: Германия считает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Правительство Германии подозревает, что Россия сократит поставки газа по «Северному потоку». Об этом пишет Bild.

По информации издания, глава государственной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций. На ней он объяснил, что федеральные власти считают, что Россия после завершения ремонта трубопровода не возобновит прокачку газа в полном объеме.

До 21 июля «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что отремонтированная турбина «Северного потока» отправлена из Канады в Германию. Груз решили доставить самолетом, чтобы ускорить доставку. После этого еще пять-семь дней машина будет ехать до России, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

«Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 до 67 миллионов кубометров из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находилась на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии.

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Марина Совина
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