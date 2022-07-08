Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей

Немецкий энергоконцерн Uniper попросил государственной поддержки из-за газового кризиса

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

На фоне газового кризиса немецкий концерн Uniper попросил поддержки для стабилизации бизнеса у правительства. Об этом со ссылкой на финскую государственную энергетическую компанию Fortum Corporation, крупнейшего акционера Uniper, сообщает РИА Новости.

До этого, 5 июля, парламент Германии утвердил поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие меры по стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.

В Fortum отметили, что Uniper имеет право на помощь властей в связи с новыми правилами, а так как компания является крупнейшим в стране импортером газа, то она больше всех остальных пострадала от снижения поставок из России и находится под финансовым давлением. По оценкам аналитиков, компания теряет до 30 миллионов евро в день.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что, предположительно, помощь будет заключаться в покупке правительством акций энергокомпании, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. Государству могут перейти 25 процентов акций компании в рамках допэмиссии по 1,7 евро за бумагу. Еще одним условием, которое продолжает обсуждаться, является так называемое «молчаливое партнерство» — долевой инструмент без права голоса. Сделка оценивается в 3-5 миллиардов евро.

При этом компания, как утверждает со ссылкой на собственные источники Bloomberg, хотела бы получить финансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей
Российские власти подключились к суду против IKEA
В Совфеде отреагировали на новые санкции Канады против России
В США рассказали о стратегии в случае нападения Китая
Россиянам стали доступны анонимные звонки
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Захарова заявила о провале плана стран G7 по бойкоту России на саммите G20
Турция попросила Украину вернуть два самолета
На Украине арестовали активы украинских компаний из-за связи с Россией
Фитнес-тренер назвал приводящую к раннему старению ошибку при занятиях спортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.