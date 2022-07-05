Немецкий партнер «Газпрома» по «Северному потоку» получит помощь государства

Стало известно о планах Германии купить акции энергокомпании Uniper через допэмиссию

Немецкий энергетический концерн, партнер «Газпрома» по «Северному потоку» Uniper получит помощь государства. По данным газеты Handelsblatt, одним из возможных вариантов поддержки является покупка государством акций концерна через дополнительную эмиссию.

Handelsblatt выяснила, что Берлин рассматривает приобретение до 25 процентов акций компании в рамках допэмиссии по 1,7 евро за бумагу, а также обсуждает с руководством Uniper так называемое «молчаливое партнерство» — долевой инструмент без права голоса. Сумма сделки может составить от 3 до 5 миллиардов евро.

Кабинет министров Германии 5 июля одобрил законопроект, допускающий приобретение государством долей в энергетических компаниях, которые столкнулись с финансовыми проблемами. Обсуждение документа в нижней и верхней палатах парламента запланировано на 8 июля. Uniper является крупнейшим импортером газа в стране и после снижения транзита по «Северному потоку» терпит большие убытки.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, концерн теряет 30 миллионов евро день из-за ограничения поставок российского газа. Источники издания сообщили, что энергетическая компания запросила у властей девять миллиардов евро. Среди обсуждаемых мер поддержки Uniper агентство также упоминает кредиты, участие государства в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.