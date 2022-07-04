Энергетическая компания Германии запросила у властей девять миллиардов евро

Bloomberg: Uniper запросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до 9 млрд евро

Немецкий энергетический концерн Uniper SE начал переговоры с правительством ФРГ о выдаче финансовой помощи для компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что энергетическая компания запросила у властей Германии помощь в размере до девяти миллиардов евро. По словам источников Bloomberg, правительство страны также допускает введение ряда мер, среди которых кредиты, участие в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.

Кроме того, правительство Германии разрабатывает законопроект, позволяющий властям приобретать доли в энергетических компаниях, столкнувшихся с трудностями. Эта мера поможет потребителям взять на себя большую часть проблем, возникающих из-за растущей стоимости газа. Ожидается, что кабмин утвердит инициативу на этой неделе.

По мнению аналитиков, которых опросил Bloomberg, Uniper теряет 30 миллионов евро день из-за ограничения поставок российского газа.