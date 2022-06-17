Газу в Европе предрекли подорожание на 50 процентов из-за сокращения поставок

Bloomberg предрек увеличение стоимости газа в Европе на 50% из-за сокращения поставок

Газу в Европе предрекли подорожание на 50 процентов из-за ограничения объемов поставок, которые вызвали резкий скачок цен. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что на этой неделе базовые фьючерсы прибавили еще 24 процента к 46-процентному росту, о сокращении предложения объявили крупные компании, такие как Eni SpA, австралийская OMV, Engie SA и Uniper SE. Последняя заявила, что получила из России на 25 процентов меньше ожидаемого топлива.

Произошел ряд сбоев, в том числе сокращение поставок из-за проблем с ремонтом турбин фирмы Siemens и пожара на Уренгойском газодобывающем месторождении в Западной Сибири, а также пожара на крупном заводе по экспорту сжиженного природного газа в Техасе, который является крупнейшим поставщиком для Европы.

Эти события совпали с периодом сильной жары, когда потребовалось больше газа для охлаждения, отмечает агентство. Теперь европейские страны ожидают жесткую конкуренцию с азиатскими покупателями за резервные поставки, поскольку те спешат пополнить хранилища до пикового спроса зимой.

«Если выйдет из строя еще один завод вроде Freeport в США, цены запросто могут подскочить еще на 50 процентов», — предположил старший аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рон Смит.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе в начале торгов в четверг, 16 июня, превысили 1450 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с апреля. В ходе торгов темпы роста достигали 15 процентов.

Синдром отмены: Россия



