«Газпром» сократил поставки в Италию

Итальянская Eni заявила об уведомлении «Газпрома» о сокращении поставок на 15 процентов

«Газпром» уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок, сообщили в европейском предприятии агентству РИА Новости в среду, 15 июня. Причина сокращения объемов не называется, в Eni уточнили, что следят за ситуацией.

«Поставки сокращены примерно на 15 процентов на день среды», — указали в компании.

При этом энергопредприятие еще в середине мая сообщило, что начало процедуру открытия рублевых и валютных счетов в Газпромбанке для проведения расчетов по предложенной Москвой схеме — поставки покупателям, отказавшимся от нового механизма, прекращают. Тогда в компании подчеркивали, что на практике платежи по-прежнему будут производиться в евро.

14 июня «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой в Европу по другому маршруту — через газопровод «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового.

Один из ГПА не возвращают из-за решения Канады. Он находился на ремонте в Монреале, и из-за санкций Siemens Energy пока не может поставить отремонтированную турбину заказчику.