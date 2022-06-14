«Газпром» объявил о проблемах с прокачкой газа в Европу

«Газпром» заявил о сокращении поставок по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки

«Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового. О проблемах с прокачкой в Европу компания объявила в Telegram-канале.

«Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)», — уточняется в публикации.

Ситуация связана с работой компрессорной станции (КС) «Портовая». Сейчас на ней может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, уточнили в компании. Помимо невозвращенных Siemens агрегаторов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА.

Стоимость июльских фьючерсов на газ 14 июня растет на 8 процентов, приближаясь к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Проблемы с поставками в «Северный поток» отмечаются на фоне геополитической напряженности из-за военной операции России на Украине, усугубляющей энергетический кризис в Европе.

Весной 2022 года «Газпром» прекратил поставки части европейских покупателей после их отказа перейти на предложенную Москвой схему с использованием рублевых счетов в Газпромбанке. В частности, прекращен экспорт топлива в Польшу и Болгарию и отдельным компаниям в других европейских государствах.