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00:06, 15 июля 2026Из жизни

Скелет тираннозавра продали за рекордные 3,8 миллиарда рублей

На аукционе Sotheby's продали скелет тираннозавра за рекордные 3,8 миллиарда рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sotheby’s / Х

Скелет тираннозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах за рекордные 50 миллионов долларов (более 3,8 миллиарда рублей). Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.

По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище Гус. Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тираннозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился, представлено около 82 процента костей.

Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет Гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелостей, говорится в сообщении.

Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет назад.

Ранее картину известного художника Джексона Поллока «Номер 7A, 1948» продали с аукциона за рекордные 181,2 миллиона долларов. Этот факт сделал работу самой дорогой в истории художника и четвертой по стоимости среди всех проданных лотов.

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