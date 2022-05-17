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Италия начала процедуру открытия счетов в рублях для оплаты газа

Итальянская компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке ввиду приближения крайних сроков оплаты поставок газа. Заявление опубликовано на официальном сайте предприятия.

«Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней, Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке (один в евро, второй в рублях) в качестве меры предосторожности», — указано в пресс-релизе. При этом компания подчеркнула, что не принимает никаких изменений действующих контрактов и что фактически платежи за газ по-прежнему будут производиться в евро.

О намерении Eni открыть рублевый счет в Газпромбанке стало известно 16 мая. Компания приняла такое решение после смягчения позиции Евросоюза относительно требований Москвы по схеме оплаты российского газа. Прежде Брюссель настаивал, что оплата топлива в рублях является нарушением санкционного режима в отношении России. После остановки «Газпромом» поставок газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за топливо в рублях, ЕС пересмотрел позицию.

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Тем не менее некоторые европейские страны до сих пор придерживаются жесткой позиции по отношению к требованиям России. Финская государственная энергетическая компания Gasum первой обратилась в арбитражный суд из-за требований России об оплате газа в рублях. Кроме того, у компаний есть значительные разногласия по другим требованиям, выдвинутым по соглашению.

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Софья Ермакова
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