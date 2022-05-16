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Итальянская компания согласилась платить за российский газ через рублевый счет

Итальянская нефтегазовая компания Eni откроет банковский счет в рублях в Газпромбанке

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Итальянская нефтегазовая компания Eni согласилась оплачивать российский газ через открытый в Газпромбанке рублевый счет, утверждают источники Bloomberg.

Ожидается, что Eni откроет специальный рублевый счет в Газпромбанке наряду со счетом в евро 18 мая. Оплата за российский газ будет зачисляться на счет в евро, после чего Газпромбанк самостоятельно будет покупать на внутреннем российском рынке рубли.

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Это стало возможным благодаря смягчению позиции Евросоюза относительно требований Москвы по схеме оплаты российского газа. Прежде Брюссель придерживался позиции, согласно которой оплата российского газа в рублях является нарушением санкционного режима в отношении России. Однако утверждается, что в последнее время подход изменился.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в «недружественные» страны, на рубли. В дальнейшем была представлена новая схема оплаты, из которой следовало, что фактически платежи по-прежнему будут производиться в евро.

Тем не менее некоторые европейские компании, а также власти государств заявили, что отказываются исполнять требования Москвы, поскольку они нарушают условия контрактов. В ответ «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

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Платон Щукин
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