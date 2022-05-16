Итальянская компания согласилась платить за российский газ через рублевый счет

Итальянская нефтегазовая компания Eni откроет банковский счет в рублях в Газпромбанке

Итальянская нефтегазовая компания Eni согласилась оплачивать российский газ через открытый в Газпромбанке рублевый счет, утверждают источники Bloomberg.

Ожидается, что Eni откроет специальный рублевый счет в Газпромбанке наряду со счетом в евро 18 мая. Оплата за российский газ будет зачисляться на счет в евро, после чего Газпромбанк самостоятельно будет покупать на внутреннем российском рынке рубли.

Это стало возможным благодаря смягчению позиции Евросоюза относительно требований Москвы по схеме оплаты российского газа. Прежде Брюссель придерживался позиции, согласно которой оплата российского газа в рублях является нарушением санкционного режима в отношении России. Однако утверждается, что в последнее время подход изменился.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в «недружественные» страны, на рубли. В дальнейшем была представлена новая схема оплаты, из которой следовало, что фактически платежи по-прежнему будут производиться в евро.

Тем не менее некоторые европейские компании, а также власти государств заявили, что отказываются исполнять требования Москвы, поскольку они нарушают условия контрактов. В ответ «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.