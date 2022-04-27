«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить в рублях

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях, говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

Возобновление поставок, указали в пресс-службе «Газпрома», возможно только после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

Обе страны ведут транзитную прокачку газа. В российской компании предупредили, что если будет зафиксирован факт несанкционированного отбора, то поставки третьим странам сократятся на этот объем.