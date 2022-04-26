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В Польше оценили запасы газа в хранилищах

Министр климата Польши Москва заявила, что газовые хранилища страны заполнены на 76%

Фото: Pixabay

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва оценила запасы газа в хранилищах страны. Об этом она написала в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам Москвы, Польша обладает достаточным количеством топлива. Хранилища заполнены на 76 процентов, заверила она.

«Польша имеет необходимые резервы газа, а также источники поставок, которые защищают нашу безопасность. Наши хранилища заполнены на 76%. В польских домах не будет нехватки газа», — написала министр.

Ранее польская компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа по так называемому Ямальскому контракту. Мера вступает в силу завтра, 27 апреля.

О прекращении поставок газа рамках Ямальского ранее 26 апреля сообщал польский сайт «Онет». Позже «Газпром» не подтвердил эту информацию, но в компании добавили, что Варшава должна заплатить за импорт топлива по новому порядку платежей уже 26 апреля.

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Марина Совина
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