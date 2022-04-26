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Экономика

Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»

PGNiG сообщила об уведомлении «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Польская компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок газа по так называемому Ямальскому контракту. Компания также назвала указанную в уведомлении дату — 27 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте предприятия.

«GAZ-SYSTEM (польский оператор газопроводов — прим. «Ленты.ру») и PGNiG находятся в постоянном контакте и отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок со стороны "Газпрома"», — говорится в сообщении.

Там также сказано, что Польша благодаря политике диверсификации импорта энергоносителей уже готова получать топливо от других поставщиков, в том числе в виде сжиженного природного газа.

О том, что поставки в рамках Ямальского контракта уже прекращены, ранее 26 апреля сообщил польский сайт «Онет». «Газпром» позже не подтвердил остановку поставок газа в Польшу, но там также уточнили, что Варшава должна заплатить за поставки газа по новому порядку платежей уже 26 апреля.

Платон Щукин
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