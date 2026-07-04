Литовкин: Взятие Константиновки — это пощечина Зеленскому

Взятие Российской армии под свой контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) является пощечиной президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в статье для «Российской газеты».

«Еще большее значение это имеет на фоне хвастливых заявлений Зеленского о том, что он поставил задачу перед своими генералами в течение 40 дней наносить удары по России, чтобы РФ запросила мира. Взятие Константиновки — это пощечина главе киевского режима или удар под дых», — назвал Литовкин.

По его словам, взятие Константиновки имеет оперативное значение, так как открывает путь к Славянску, Дружковке и Краматорску.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.