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04:23, 4 июля 2026Россия

Взятие Константиновки назвали «пощечиной Зеленскому»

Литовкин: Взятие Константиновки — это пощечина Зеленскому
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Взятие Российской армии под свой контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) является пощечиной президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в статье для «Российской газеты».

«Еще большее значение это имеет на фоне хвастливых заявлений Зеленского о том, что он поставил задачу перед своими генералами в течение 40 дней наносить удары по России, чтобы РФ запросила мира. Взятие Константиновки — это пощечина главе киевского режима или удар под дых», — назвал Литовкин.

По его словам, взятие Константиновки имеет оперативное значение, так как открывает путь к Славянску, Дружковке и Краматорску.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.

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