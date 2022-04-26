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В «Газпроме» прокомментировали информацию об остановке поставок газа в Польшу

«Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

«Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу, заявил представитель компании, передает РИА Новости. В компании также уточнили, что сегодня, 26 апреля, Варшава должна заплатить за поставки газа по новому порядку платежей.

Ранее польский сайт «Онет» сообщил, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Отмечается, что в национальном министерстве климата сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение. При этом, поток российского газа на границе Белоруссии и Польши 25 апреля рухнул на 75 процентов.

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На фоне этих новостей цены на газ в Европе пошли вверх и приблизились к отметке 1095 долларам за тысячу кубометров, фьючерсы растут более чем на шесть процентов. В Польше утверждали, что уже готовы к отказу от российского импорта — ограничений поставок потребителям не потребуется, указывал глава газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаш Стемпень.

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Платон Щукин
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