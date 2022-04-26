Россия остановила поставки газа в Польшу

Onet: Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта

Россия остановила поставки природного газа в Польшу, сообщает польское издание «Онет». Речь идет об обязательствах в рамках двустороннего Ямальского контракта.

Отмечается, что в национальном министерстве климата сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение. При этом подчеркивается, что официальных комментариев с российской стороны пока не поступало.

Ранее 26 апреля власти Польши наложили санкции на «Газпром». Правительство решило действовать самостоятельно и наложило ограничения независимо от санкций Евросоюза.

При этом специалисты отмечали, что такой шаг не повлияет на возможность транзита российского газа через территорию Польши, поскольку Варшава не может накладывать ограничения на транзит без согласования с другими странами ЕС. Санкции касаются деятельности компании EuroPol Gaz — совместного предприятия «Газпрома» и польской PGNiG, отвевающего за польский участок газопровода «Ямал-Европа».

Ямальский контракт был заключен между Россией и Польшей в 1996 году. ОН предусматривает поставку газа по заранее определенной цене, которая периодически может пересматриваться, и истекает в 2022-м. Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продлевать действие соглашения и активно ищет замену российскому газу.