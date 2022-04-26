Цена на газ в Европе подскочила после информации о прекращении поставок в Польшу

Цена на газ в Европе подскочила, свидетельствуют данные биржи ICE. К вечеру вторника, 26 апреля, стоимость близка к 1095 долларам за тысячу кубометров, фьючерсы растут более чем на шесть процентов. Поводом для этого стала информация о том, что Россия остановила поставки газа в Польшу.

Изначально об этом сообщил сайт Onet со ссылкой на источники в правительстве и в польской нефтегазовой компании PGNiG. Отмечалось, что в национальном министерстве климата сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение. При этом подчеркивалось, что официальных комментариев с российской стороны пока не поступало.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский объявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. По его словам, при необходимости страна может в любой момент отказаться от поставок газа и готова к соответствующим действиям российской стороны. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что страна будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК).