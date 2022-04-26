Поток российского газа в Польшу рухнул

Gaz-System: поток российского газа на границе Белоруссии и Польши 25 апреля рухнул на 75%

По состоянию на 25 апреля поток российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки» по сравнению с 21 апреля рухнул на 75 процентов. Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию польской сети газопроводов Gaz-System.

Ранее 26 апреля польское издание «Онет» написало, что Россия остановила поставки природного газа в Польшу. Указывалось, что в министерстве климата сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение.

Речь идет об обязательствах в рамках двустороннего Ямальского контракта: он предусматривает поставку газа по заранее определенной цене, которая периодически может пересматриваться и истекает уже в этом году. Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продлевать действие соглашения и активно ищет замену российскому газу.

В стране утверждали, что уже готовы к отказу от российского импорта — ограничений поставок потребителям не потребуется, указывал глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень.

26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава отказывается платить за российский газ в рублях.