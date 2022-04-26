Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поток российского газа в Польшу рухнул

Gaz-System: поток российского газа на границе Белоруссии и Польши 25 апреля рухнул на 75%

Фото: Tim Gardner / Reuters

По состоянию на 25 апреля поток российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» на границе Белоруссии и Польши через газоизмерительную станцию «Кондратки» по сравнению с 21 апреля рухнул на 75 процентов. Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию польской сети газопроводов Gaz-System.

Ранее 26 апреля польское издание «Онет» написало, что Россия остановила поставки природного газа в Польшу. Указывалось, что в министерстве климата сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение.

Речь идет об обязательствах в рамках двустороннего Ямальского контракта: он предусматривает поставку газа по заранее определенной цене, которая периодически может пересматриваться и истекает уже в этом году. Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продлевать действие соглашения и активно ищет замену российскому газу.

В стране утверждали, что уже готовы к отказу от российского импорта — ограничений поставок потребителям не потребуется, указывал глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень.

26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава отказывается платить за российский газ в рублях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Италия задумалась о национализации завода «Лукойла»
Минобороны сообщило о поражении артиллерийских батарей на Украине
Трихолог перечислила причины детского облысения
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ЗРК «Бук-М1»
Психиатр раскрыла основные черты характера лжецов
США допустили включение Украины в состав НАТО в будущем
В «Газпроме» прокомментировали информацию об остановке поставок газа в Польшу
Фетисов отреагировал на лишение России права на проведение ЧМ по хоккею
Россиянам назвали способы сэкономить при покупке квартиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.