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Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Правительство Польши сообщило об отказе платить за российский газ в рублях

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава отказывается платить за российский газ в рублях. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

«Рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы», — уточнил Наимский. По его словам, при необходимости страна может в любой момент отказаться от поставок газа и готова к соответствующим действиям российской стороны.

Ранее в апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что страна будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК).

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

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Варвара Кошечкина
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