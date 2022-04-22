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Польша прокомментировала возможность оплаты российского газа в рублях

Моравецкий: Польша ориентируется на позицию ЕК в вопросе оплаты газа из России в рублях

Фото: Radek Pietruszka / Globallookpress.com

Польша будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК). Так возможность оплаты энергоресурсов в рублях прокомментировал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что в Польше ждут мнения ЕК о том, будет ли такой платеж нарушать санкции. «ЕК и все правовые службы там должны очень внимательно сформулировать такое мнение», — заявил премьер-министр и добавил, что Варшава придерживается линии, выработанной Еврокомиссией. Только после получения официальной интерпретации Польша сможет решить, платить за газ в рублях или нет.

«Если это будет признано ЕК элементом, не входящим и не нарушающим санкционного пакета, тогда все страны-члены будут принимать решение самостоятельно», — объяснил Моравецкий. По его словам, в случае отрицательного ответа от Еврокомиссии, Польша откажется платить за газ в рублях.

Ранее 22 апреля Еврокомиссия направила странам-членам ЕС письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК не смогли точно сказать, как можно не нарушить санкции при оплате за газ в рублях. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже предупреждала, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями именно как нарушение санкций.

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Платон Щукин
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