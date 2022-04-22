Еврокомиссия назвала нарушением оплату за газ в рублях

Еврокомиссия утвердила нарушением санкций оплату за российский газ в рублях

Еврокомиссия утвердила, что оплата за российский газ в рублях нарушает введенные против России санкции. Об этом сообщает Reuters.

Утверждение было направлено странам-членам Евросоюза письмом.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается следовать требованию России по расчетам за газ в рублях. Также стало известно, что Италия может отказаться выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Россия, если Евросоюз признает эти действия нарушением антироссийских санкций.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.