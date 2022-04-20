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Германия отвергла требования России по оплате газа

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об отказе от расчетов за газ в рублях
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается следовать требованию России по расчетам за газ в рублях, пишет Bloomberg. По его словам, компании, покупающие топливо, не должны сталкиваться с необходимостью заводить рублевые счета.

Линднер отметил, что частные предприятия должны соблюдать условия контрактов и оплачивать поставки в долларах и евро. Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы к следующему пакету антироссийских санкций. При этом политик ушел от ответа на вопрос о том, коснутся ли ограничения также российской нефти.

О решении перевести оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам, в рубли в конце марта объявил президент России Владимир Путин. В конце месяца он подписал указ, разъясняющий порядок оплаты.

Согласно новой схеме, зарубежным компаниям необходимо будет открыть счета в Газпромбанке: валютный и рублевый. Изначально средства будут поступать в зарубежной валюте, как указано в контрактах, а затем банк будет на эти деньги покупать для клиентов рубли на Московской бирже, позднее начисляемые на рублевый счет. Уже с рублевого счета оплата будет уходить российскому поставщику.

В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций.

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Платон Щукин
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