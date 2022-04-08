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Европа назвала оплату российского газа рублями нарушением санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала оплату российского газа рублями нарушением санкций

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

«Еврокомиссия провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России», — отметила фон дер Ляйен.

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О требовании к европейским покупателям российского газа совершать оплату в рублях в конце марта заявил президент Владимир Путин. Власти многих стран, а также руководство компаний неоднократно заявляли, что считают это условие нарушением действующих контрактов и не будут его исполнять.

В начале апреля Москва представила подробности новой схемы оплаты, из которой следует, что платежи будут по-прежнему проводиться в евро и поступать на специальные счета в «Газпромбанке», который в свою очередь будет покупать на полученную иностранную валюту рубли. Экономисты отметили, что новый порядок оплаты не несет в себе существенных изменений по сравнению со старым.

При этом о готовности платить за российский газ в рублях заявляли представители двух европейских стран: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр экономики Словакии Рихард Сулик.

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Платон Щукин
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