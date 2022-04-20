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Стало известно о возможном отказе Италии платить за газ в рублях

Bloomberg: Италия может отказаться платить за российский газ в рублях

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Италия может отказаться выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Россия, если Евросоюз признает эти действия нарушением антироссийских санкций. Об этом стало известно агентству Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. При этом представитель кабмина Италии в беседе с агентством подчеркнул, что Рим приветствует работу комиссии Евросоюза по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал немотивированными цены на российские нефть и газ и предложил установить потолок цен на газ из России, чтобы усилить санкционное давление на Москву.

15 апреля Италия отказалась платить за российский газ рублями, так как это означало бы обход европейских санкций. Как отметил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, требованиями оплачивать газ в рублях с технической точки зрения Россия вводит эмбарго против самой себя. До этого Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза.

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Марина Совина
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