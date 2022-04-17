В Италии назвали немотивированными цены на российские газ и нефть

Премьер-министр Италии Драги назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Чтобы усилить санкционное давление на Россию, итальянская сторона предложила установить потолок цен на газ из России. Об этом, назвав немотивированными цены на российские нефть и газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera, пишет РИА Новости.

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций... Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», — сказал Драги.

Он подчеркнул, что установление ограничения верхней цены на газ из России не только усилит санкции, но и минимизирует издержки от их введения. Такое предложение Италии обсудят на следующем Совете ЕС, основываясь на документе, который согласован Комиссией, утверждает премьер.

Помимо этого, Драги назвал рыночную власть Евросоюза над Москвой «оружием, которое можно использовать».

15 апреля Италия отказалась платить за российский газ рублями, так как это означало бы обход европейских санкций. Как отметил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, требованиями оплачивать газ в рублях с технической точки зрения Россия вводит эмбарго против самой себя.