Италия отказалась платить за российский газ рублями

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что санкции не позволяют платить за газ из России рублями

Италия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо в эфире Radio 24. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка», — подчеркнул Ди Майо. Он добавил, что «с технической точки зрения» такими требованиями Россия вводит эмбарго против самой себя.

Министр напомнил, что Италия ищет новые каналы поставок топлива и 20-21 апреля премьер-министр Марио Драги посетит Анголу и Конго. 11 апреля глава правительства уже побывал в Алжире и договорился о наращивании поставок газа, которые должны заменить часть российского импорта.

«Я убежден, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж. Мы должны диверсифицировать поставки, пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность», — заявил Ди Майо.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Исходно оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

О своей позиции по поводу оплаты газа в рублях Италия заявила еще 31 марта. Европейские клиенты продолжат платить России за газ в долларах и евро, переводы оплаты в рубли останутся внутренним делом России, подчеркнул премьер Драги.