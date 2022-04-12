Италия сделала шаг к замене российского газа

Премьер Италии Драги объявил о подписании соглашения по газу с Алжиром

Италия и Алжир договорились о наращивании поставок газа в европейскую страну, которые должны заменить часть российского импорта. Договоренности стали итогом встречи итальянского премьера Марио Драги и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, состоявшейся 11 апреля, пишет Euractiv.com.

«Наши правительства подписали соглашения о намерениях относительно двустороннего сотрудничества в энергетике. Одновременно есть и соглашение между Eni и Sonatrach (итальянская и алжирская компании соответственно — прим. «Ленты.ру») относительно наращивания экспорта в Италию», — объявил Драги.

Речь идет о «значительном ответе на зависимость от российского газа», добавил премьер Италии. Хотя соглашение с Алжиром и не решит проблему импорта полностью, оно является самым серьезным шагом к диверсификации поставок, предпринятым Римом с начала операции России на Украине.

Европейская страна зависит от российского газа на 38 процентов, на 28 процентов ее обеспечивает Алжир. Нынешнее соглашение предусматривает рост поставок на 9 миллиардов кубометров, которые пойдут по Транссредиземноморскому газопроводу.

О планах подписать контракт стало известно 10 апреля. Итальянский МИД отмечал, что речь идет о «важном соглашении относительно газа, которое позволит ответить на возможный российский шантаж по газу».