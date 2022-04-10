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Италия нашла замену части российского газа

Италия договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа взамен российскому

Фото: Shutterstock

Власти Италии нашли замену части российского газа, поставляемого в страну. Премьер-министр Марио Драги 11 апреля посетит Алжир для подписания контракта на закупку топлива, сообщает РИА Новости.

«Завтра утром вместе с премьером Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», — заявил министр иностранных дел Луиджи ди Майо, который будет сопровождать Драги в поездке.

По словам ди Майо, Италия опаздывает в вопросе диверсификации поставок газа, однако имеет «много партнеров и друзей по всему миру».

Также глава МИД напомнил, что с конца февраля договорился об увеличении поставок газа с Алжиром, Азербайджаном, Катаром, Анголой, Конго и Мозамбиком.

Западные страны с начала объявленной российским президентом Владимиром Путиным военной спецоперации на Украине неоднократно заявляли о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Больше всего времени, по их оценкам, уйдет на поиск альтернативы российскому газу.

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Платон Щукин
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