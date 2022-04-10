Захарова в ответ на заявление главы МИД Италии заявила о шантаже России

Представитель МИД РФ Захарова заявила главе МИД Италии о шантаже России Евросоюзом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо о замене части российского газа. Дипломат прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

В новой публикации Захарова процитировала слова ди Майо: «Важный договор по газу в Алжире позволит нам ответить на возможный российский шантаж».

Представитель МИД России отметила, что Россия не шантажирует Европейский cоюз поставками газа. «Это Европейский cоюз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить "много лет"», — резюмировала Захарова.

Ранее власти Италии заявили, что нашли замену части российского газа, поставляемого в страну. Премьер-министр Марио Драги 11 апреля посетит Алжир для подписания контракта на закупку топлива. По словам министра иностранных дел Луиджи ди Майо, Италия опаздывает в вопросе диверсификации поставок газа, однако имеет «много партнеров и друзей по всему миру». Также глава МИД напомнил, что с конца февраля договорился об увеличении поставок газа с Алжиром, Азербайджаном, Катаром, Анголой, Конго и Мозамбиком.