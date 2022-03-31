Италия заявила о продолжении оплаты за газ в долларах и евро

Премьер Италии Марио Драги назвал переводы оплаты за газ в рубли внутренним делом России

Европейские клиенты продолжат платить России за газ в долларах и евро, переводы оплаты в рубли останутся внутренним делом России. Об этом по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, политик отметил, что мог неправильно понять российского лидера, но из его слов скорее следует, что для иностранных компаний ничего не поменяется.

Президент России объявил о переводе оплаты за газ в рублевую форму для недружественных стран 23 марта. По его словам, традиционные валюты оплаты — доллары и евро — себя скомпрометировали, поэтому было принято такое решение.

Российская сторона отказывается сообщить, какой именно механизм планирует задействовать в этом переходе, европейские политики и компании также пока не могут понять, чего именно хочет Москва. Тем не менее в Европе платить рублями не согласился пока ни один клиент «Газпрома», поскольку это будет нарушением заключенных контрактов.

Канцлер Германии Олаф Шольц, также обсуждавший с Путиным газовые контракты, попросил прислать ему конкретное и четкое описание предложений России. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя разговор, предположил, что Москва хочет, чтобы европейские компании переводили евро Газпромбанку, который потом будет конвертировать их в рубли и отдавать «Газпрому».

В свою очередь РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что Россия хочет от иностранных компаний продолжения уплаты в евро, но открытия рублевых счетов в российском банке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что вскоре детали инициативы президента России появятся в широком доступе.