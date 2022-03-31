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Стал известен план России по расчетам за газ в рублях

РБК сообщил, что Россия предложила ЕС платить за газ с рублевых счетов в российском банке

Фото: Shutterstock

Россия предложила Европе продолжать платить за газ в евро, но через российский банк и с обязательным открытием рублевого счета. Такие подробности плана перевода расчетов в национальную валюту узнал РБК.

Сразу несколько источников объяснили, что для недружественных стран платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в российской валюте.

Какой именно банк выбран для этой цели, источники не указывают. Однако накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в переговорах президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем фигурирует «Газпромбанк», входящий в число крупнейших в России, но не попадающий под санкции Евросоюза.

Россия детали нового механизма в публичное поле не выносит. Пресс-служба Кремля в сообщении о переговорах с Шольцем указала только, что Путин объяснил причину изменения порядка расчета, а также заверил канцлера, что контрактные условия для импортеров сохранятся. Позднее помощник Путина Максим Орешкин объяснил детали помощнику по экономическим вопрос канцлера Йоргу Кукису.

Также накануне, 30 марта, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве надеются на креативное решение Европы по смене формата платежей. В настоящее время европейские покупатели категорически отказываются выполнять ультиматум.

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Платон Щукин
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