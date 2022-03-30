Россия захотела от Европы креативности для оплаты газа в рублях

Замглавы МИД РФ заявил, что надеется на креативное решение Европы для оплаты газа в рублях

Россия хотела бы, что страны Европы нашли креативное решение в ситуации с оплатой газа в рублях и пересмотрели свое мнение по поводу невозможности подобных расчетов, заявил замглавы российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Рябков. Слова чиновника в эфир телеканала RT приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение [для выхода] из этой ситуации», — сказал Рябков.

Представители государств Европейского союза ранее указывали, что не готовы пойти на переход к оплате за газ в рублях, поскольку действующими контрактами предусмотрена иная валюта. Великобритания также отказывается платить за российские товары, такие как газ, рублями.

О решении изменить валюту платежей 23 марта заявил президент России Владимир Путин. 30 марта официальный представить Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в «недружественные страны», не запустят 31 марта. Он уточнил, что период будет растянут во времени, а механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее.