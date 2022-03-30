Британия отказалась платить за российский газ рублями

Представитель Джонсона заявил об отказе Великобритании платить за российский газ рублями

Великобритания отказывается платить за российские товары, такие как газ, рублями. Об этом сообщил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, передает Reuters.

В Лондоне заявили, что правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Он отмечал, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям заключенных договоренностей.

28 марта Путин дал поручение правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа» в «недружественные страны». Глава государства уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.