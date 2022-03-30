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Британия отказалась платить за российский газ рублями

Представитель Джонсона заявил об отказе Великобритании платить за российский газ рублями

Фото: Globallookpress.com

Великобритания отказывается платить за российские товары, такие как газ, рублями. Об этом сообщил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, передает Reuters.

В Лондоне заявили, что правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Он отмечал, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям заключенных договоренностей.

28 марта Путин дал поручение правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа» в «недружественные страны». Глава государства уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

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Варвара Кошечкина
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