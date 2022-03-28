Путин поручил принять меры по переводу расчетов за газ на рубли

Президент России Путин до 31 марта поручил доложить о переводе платежей за газ на рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и российской компании «Газпром» до конца марта принять меры по переводу на рубли расчетов за природный газ с «недружественными» странами. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Доклад — 31 марта 2022 года, далее — ежемесячно», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства. Там же уточняется, что ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

23 марта Владимир Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.